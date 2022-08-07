Политический вестник

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ЦРУ использовало «ракету-ниндзя» с шестью лезвиями для устранения лидера «Аль-Каиды»

ЦРУ использовало «ракету-ниндзя» с шестью лезвиями для устранения лидера «Аль-Каиды»

Появились подробности об оружии, которое было использовано неделю назад для убийства лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири при помощи беспилотного летательного аппарата ВВС ЦРУ.

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