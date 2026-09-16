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Царьград

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Город-признак: что случилось с кубинским Варадеро без туристов из России

Город-признак: что случилось с кубинским Варадеро без туристов из России

Главный «русский» курорт на Кубе Варадеро превращается в город-признак без туристов.Курортный город Варадеро на Кубе, который когда-то был самым популярным местом отдыха у туристов из России, сейчас производит впечатление заброшенного.

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