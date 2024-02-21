В Барнауле за депутатами закрепят территории, претендующие на благоустройство

Власти города обсудили подготовку к онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий в 2025 году В Барнауле онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году пройдет в марте и апреле этого года, жителям на выбор предложат 37 территорий, сообщает мэрия.