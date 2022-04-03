Сенатор Джабаров о заявлении Качиньского о возможности разместить в стране ядерное оружие США: от Польши ничего не останется

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал заявление премьер-министра Польши Ярослава Качиньского о возможном размещении на территории республики ядерного оружия США провокационным и безрассудным.
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