Зачем в США проводят зачистку в ФБР и ЦРУ. Разбор

Глава ФБР Кэш Патель и глава национальной разведки Тулси Габбард проводят массовые сокращения в своих ведомствах, чтобы избавиться от представителей «глубинного государства» и предотвратить утечки секретной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии