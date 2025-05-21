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Зачем в США проводят зачистку в ФБР и ЦРУ. Разбор

Зачем в США проводят зачистку в ФБР и ЦРУ. Разбор

Глава ФБР Кэш Патель и глава национальной разведки Тулси Габбард проводят массовые сокращения в своих ведомствах, чтобы избавиться от представителей «глубинного государства» и предотвратить утечки секретной информации.

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