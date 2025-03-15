4400 км с бюджетным «китайцем» из Белоруссии: что понравилось?

получился из Geely Coolray путем смены логотипов и нескольких непринципиальных компонентов. Модели уже семь лет (Coolray делают в Китае с 2018‑го), но и сейчас она выделяется в лучшую сторону даже на фоне более современных земляков.
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