БлокнотРУ Три красные линии, которые озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига для переговоров с Россией, поразительно схожи с причинами, из-за которых началась специальная военная операция.
У Путина жирнее: Украина начертила Москве красные линии
Комментарии
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Андрей
Сегодня бОльшую часть территории Украины содержат западные страны, тратя немалые деньги, что существенно бьет по их благосостоянию.. А ведь это население чуть меньше миллиарда... ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия... И если все эти территории отойдут под российское опекунство, то это сильно ударит по благосостоянию 140 миллионного населения России... А еще, по данным специалистов, для поддержания порядка на этих территориях понадобится около 600 тысяч полицейских на первые лет десять! Это не считая ВС которые будут базироваться там... Так может, под горантии нейтралитета, эту Украину оставить западу, пусть они содержат этих бандеровцев?
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7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да нет , Зеленский и ЕС - линия правильные те , что до 17 -го года прошлого века . А все остальное есть то , что дали коммунисты и оккупанты !!! И потом целуйтесь на радостях до смерти с Урсулой и Кайей !!!!
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7 час.
Семен Демин
Никакого мира не будет. Если только РФ не позволит себя в очередной раз обмануть. Ни Украина ни Россия мира не хотят.
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6 час.
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