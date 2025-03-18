Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Фу, как  скеунсом  воняет  бандеровским.Сдохни, гадина.Директор "Магнита...
  • Владимир Алтайцев
    шлюха,когда тебя ишак будет трахать во все места,терпи...Директор "Магнита...
  • Владимир Алтайцев
    Да  чтоб ты  сдох, муслимом  оттраханный  в  гнилое  дупло.Директор "Магнита...

У Путина жирнее: Украина начертила Москве красные линии

У Путина жирнее: Украина начертила Москве красные линии

БлокнотРУ Три красные линии, которые озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига для переговоров с Россией, поразительно схожи с причинами, из-за которых началась специальная военная операция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Сегодня бОльшую часть территории Украины содержат западные страны, тратя немалые деньги, что существенно бьет по их благосостоянию.. А ведь это население чуть меньше миллиарда... ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия...  И если все эти территории отойдут под российское опекунство, то это сильно ударит по благосостоянию 140 миллионного населения России... А еще, по данным специалистов, для поддержания порядка на этих территориях понадобится около 600 тысяч полицейских на первые лет десять! Это не считая ВС которые будут базироваться там... Так может, под горантии нейтралитета, эту Украину оставить западу, пусть они содержат этих бандеровцев?
Ответить
7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да нет , Зеленский и ЕС - линия правильные те , что до 17 -го года прошлого века . А все остальное есть то , что дали коммунисты и оккупанты !!! И потом целуйтесь на радостях до смерти с Урсулой и Кайей !!!!
Ответить
7 час.
Семен Демин
Никакого мира не будет. Если только РФ не позволит себя в очередной раз обмануть. Ни Украина ни Россия мира не хотят.
Ответить
6 час.
наверх