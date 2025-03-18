У Путина жирнее: Украина начертила Москве красные линии

Андрей

Сегодня бОльшую часть территории Украины содержат западные страны, тратя немалые деньги, что существенно бьет по их благосостоянию.. А ведь это население чуть меньше миллиарда... ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия... И если все эти территории отойдут под российское опекунство, то это сильно ударит по благосостоянию 140 миллионного населения России... А еще, по данным специалистов, для поддержания порядка на этих территориях понадобится около 600 тысяч полицейских на первые лет десять! Это не считая ВС которые будут базироваться там... Так может, под горантии нейтралитета, эту Украину оставить западу, пусть они содержат этих бандеровцев?