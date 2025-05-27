Сотрудники ФСБ задержала смолянина, обещавшего за взятку остановить проверку в отношении перевозчиков мигрантов

За три миллиона рублей экс-сотрудник одного из силовых ведомств Смоленской области обещал, что уголовной ответственности можно будет избежать УФСБ России по Смоленской области задержало 35-летнего экс-сотрудника одного из силовых ведомств региона, который обещал за взятку помочь с прекращением проверки в отношении перевозчиков мигрантов.