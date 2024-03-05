СМИ узнали о проблемах турецких отелей с получением оплаты от гостей из РФ

Санкции против РФ вызвали платежные проблемы, из-за которых турецкие отели не могут получить плату от гостей из России, а туристические фирмы не могут отправить взносы для участия в международной отраслевой выставке.
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