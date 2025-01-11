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Кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения для ветеранов СВО

Кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения для ветеранов СВО

Правительство России утвердило правила предоставления услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в центрах Социального фонда РФ (СФР) для ветеранов специальной военной операции (СВО).

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