Кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения для ветеранов СВО

Правительство России утвердило правила предоставления услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в центрах Социального фонда РФ (СФР) для ветеранов специальной военной операции (СВО).
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