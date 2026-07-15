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Мировое обозрение

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Война по доверенности. Европа ищет солдат, но не среди своих граждан

Европа меняет правила игры. И это уже не про гуманизм, а про жесткий прагматизм. На днях Евросоюз принял решение, которое многие назовут «техническим», но на деле оно переворачивает всю логику отношений с Украиной.

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