Война по доверенности. Европа ищет солдат, но не среди своих граждан

Европа меняет правила игры. И это уже не про гуманизм, а про жесткий прагматизм. На днях Евросоюз принял решение, которое многие назовут «техническим», но на деле оно переворачивает всю логику отношений с Украиной.
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