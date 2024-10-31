Лидеры роста криптовалют сегодня в 2024 году: Aave упрощает децентрализованное кредитование и заимствование

Мир инновационных криптовалют с Bitcoin SV, Dogecoin, THORChain, eCash и Aave, каждая из которых предлагает уникальные решения от масштабируемости и с табильности до увлекательного взаимодействия с сообществом, кросс-чейн ликвидности, быстрых платежей и децентрализованного финансирования.