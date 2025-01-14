Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт быстрых пирожков на кефире: поднимаются как пух всего за 10 минут

Рецепт быстрых пирожков на кефире: поднимаются как пух всего за 10 минут

Новый рецепт пирожков с мясом идеально подходит, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Тесто ставится на кефире и подходит за считанные минуты, а начинка получается сочной и ароматной благодаря сочетанию говядины и курицы, с добавлением специй и ароматной зелени.

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