Рецепт быстрых пирожков на кефире: поднимаются как пух всего за 10 минут

Новый рецепт пирожков с мясом идеально подходит, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Тесто ставится на кефире и подходит за считанные минуты, а начинка получается сочной и ароматной благодаря сочетанию говядины и курицы, с добавлением специй и ароматной зелени.