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Metro Москва

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Минобороны РФ: за ночь уничтожено более 550 дронов ВСУ над 15 регионами России

Минобороны РФ: за ночь уничтожено более 550 дронов ВСУ над 15 регионами России

Российские силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников. Сбиты 559 дронов над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Крымом.

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