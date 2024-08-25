Посольство России во Франции прокомментировало задержание Дурова

Посольство России во Франции после задержания создателя мессенджера Telegram Павла Дурова потребовало от французской стороны обеспечить россиянину защиту прав и консульский доступ, однако она избегает сотрудничества в этой ситуации.
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