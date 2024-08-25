Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Майя Maja
    Так вот пусть побольше будет в РФ способных и талантливых как Павел Дуров, а то, что-то не наблюдается последние 20 л...Медведев о задерж...
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Посольство России во Франции прокомментировало задержание Дурова

Посольство России во Франции прокомментировало задержание Дурова

Посольство России во Франции после задержания создателя мессенджера Telegram Павла Дурова потребовало от французской стороны обеспечить россиянину защиту прав и консульский доступ, однако она избегает сотрудничества в этой ситуации.

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