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BMW отказалась от участия в Парижском автосалоне 2026 года

BMW отказалась от участия в Парижском автосалоне 2026 года

BMW AG не будет участвовать в Парижском автосалоне 2026 года, стремясь сократить расходы. Это решение связано с изменением приоритетов и пересмотром прогнозов на фоне слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта.

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