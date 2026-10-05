Freeport LNG Ramps Up Gas Intake After Train 2 Shutdown

Freeport LNG was ramping natural gas intake back toward normal levels on Monday after maintenance shut one of its three liquefaction trains on Friday, putting a major source of U.
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