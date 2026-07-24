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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» отдал Агеева в аренду «Торпедо-БелАЗ». Защитник досрочно покинул «Славию» из Мозыря

22-летний защитник «Локомотива» Арсений Агеев перешел в « Торпедо-БелАЗ » на правах аренды. «Локомотив» и «Славия Мозырь» из Беларуси достигли договоренности о досрочном прекращении аренды защитника железнодорожников Арсения Агеева.

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