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Мировое обозрение

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Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал» останавливают

Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал» останавливают

Главное в тезисах: Полная консервация: Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») запускает процесс перевода производства в режим холодной остановки с последующей консервацией активов.

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