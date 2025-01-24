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Подразделения Росгвардии уничтожили мину-ловушку в Белгородской области

Подразделения Росгвардии уничтожили мину-ловушку в Белгородской области

Военнослужащие 116-й «Стальной» бригады Росгвардии, проводя инженерную разведку в приграничье Белгородской области, обнаружили противотанковую мину ТМ-62М, которую установили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью квадрокоптера.

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