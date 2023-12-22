Россияне не смогут выступить на соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде-2024

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI). «Индивидуальная квалификация на Олимпийские игры обеспечивается олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, который охватывает период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.