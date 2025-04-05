НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Дуайт Ховард будет введен в Зал славы в 2025 году

Ховард был выбран в первом же голосовании в составе класса 2025 года, сообщает Шэмс Чарания. Дуайт Ховард – восьмикратный участник Матча всех звезд, восьмикратный член сборных всех звезд НБА, трехкратный DPOY, чемпион НБА 2020 года и олимпийский чемпион в составе сборной США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх