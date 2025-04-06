Новые налоги на недвижимость: как это изменит рынок жилья

При продаже жилья налог рассчитывается не по рыночной стоимости, а по кадастровой. Поэтому продавцы, ранее занижавшие суммы сделок, теперь не могут использовать эту уловку, рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт по недвижимости Алексей Кричевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии