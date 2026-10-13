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Царьград

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Беларусь и Китай запустили соглашение о торговле услугами с 2026 года

Беларусь и Китай запустили соглашение о торговле услугами с 2026 года

Соглашение между Беларусью и Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций, вступившее в силу 1 января 2026 года, стало для Беларуси первым подобным договором со страной за пределами ЕАЭС и СНГ.

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