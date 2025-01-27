На Смоленщине появился реестр работодателей с нелегальной занятостью

Госинспекция труда объяснила смолянам, как будет работать этот официальный «чёрный список» С начала этого года во всех регионах России, в том числе в Смоленской области, начал функционировать реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости.
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