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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» ведет переговоры о новом контракте с Бучневичем: «Они хорошо продвигаются»

29-летний форвард может подписать новое соглашение с клубом начиная с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом 5,8 миллиона долларов будет действовать еще один сезон.

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