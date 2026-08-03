БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

Взгляд со стороны мишени

Взгляд со стороны мишени

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Теракт в ресторане Balzi Rossi и три вещи, которые система не умеет видеть в себеОхранник у входа сделал то, на что у него была доля секунды.

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Комментарии
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Юрий Гаврилов
Миллионы то на банкет откуда то свалились. Наверняка не свои личные пропивали. Не плохобы расследовать : откель навар.
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Ну почему статья провакационная? Автор старался подойти к теме многогранно. Кого он провацировал? А вот со всем остальным с вами можно согласится ,особенно по части мигрантов.
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1 м.
Александр Т
Ну что же коль своего ума не хватает хохлы помогу. Выбьют придурков из генералитета. Глядишь и умные придут.
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1 м.