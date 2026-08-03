Взгляд со стороны мишени

Миллионы то на банкет откуда то свалились. Наверняка не свои личные пропивали. Не плохобы расследовать : откель навар.

ЮГ

Юрий Гаврилов

Ну почему статья провакационная? Автор старался подойти к теме многогранно. Кого он провацировал? А вот со всем остальным с вами можно согласится ,особенно по части мигрантов.