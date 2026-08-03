Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Теракт в ресторане Balzi Rossi и три вещи, которые система не умеет видеть в себеОхранник у входа сделал то, на что у него была доля секунды.
Взгляд со стороны мишени
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Гаврилов
Миллионы то на банкет откуда то свалились. Наверняка не свои личные пропивали. Не плохобы расследовать : откель навар.
Ответить
1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Ну почему статья провакационная? Автор старался подойти к теме многогранно. Кого он провацировал? А вот со всем остальным с вами можно согласится ,особенно по части мигрантов.
Ответить
1 м.
Александр Т
Ну что же коль своего ума не хватает хохлы помогу. Выбьют придурков из генералитета. Глядишь и умные придут.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии