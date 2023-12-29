Финляндия готовится к войне с Россией: Резервистов отправят на Украину - людей ставят перед фактом

Ситуация с Финляндией обстоит крайне опасно, уверен финский политолог Йохан Бекман. Всему виной Саули Ниинистё, который отвечает не только за вступление страны в НАТО, но и за договорённости с базами альянса.
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