Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы»: канадец Трюдо тоже хочет поговорить с Путиным

Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы»: канадец Трюдо тоже хочет поговорить с Путиным

Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поддержавшего вчерашний звонок немецкого канцлера Шольца в Москву.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;«Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине,&quot;                                                                                                                                                                              Я правильно понимаю, что пока вусраина убивала в течении 8 лет русских на юго-востоке - этому насилию они не хотели положить конец. А когда вусраина , несмотря на всю помощь 50 с лишним стран запада всё-же (что закономерно) начинает проигрывать, то сразу решили положить конец насилию? Впрочем это сделать легко. Капитуляция вусраины, полное выполнение условий, поставленных Путиным для запада и тогда можно начать разговор о &quot;прекращении насилия&quot;
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