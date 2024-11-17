Андрей Шишинов

"«Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине," Я правильно понимаю, что пока вусраина убивала в течении 8 лет русских на юго-востоке - этому насилию они не хотели положить конец. А когда вусраина , несмотря на всю помощь 50 с лишним стран запада всё-же (что закономерно) начинает проигрывать, то сразу решили положить конец насилию? Впрочем это сделать легко. Капитуляция вусраины, полное выполнение условий, поставленных Путиным для запада и тогда можно начать разговор о "прекращении насилия"