Климов: Совфед в декабре может объявить дату выборов президента РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Российской Федерации Андрей Климов выступил с заявлением о том, что Совфед, с высокой долей вероятности, назовет дату выборов главы государства в декабре.
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