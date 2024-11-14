Крупнейшие брокеры не смогли нарастить выручку от профильных услуг за 9 месяцев

Выручка от профильных услуг крупнейших российских брокерских компаний (38 профучастников) за девять месяцев 2024 года составила 44,7 млрд рублей, что лишь на 0,1% выше результата прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность брокеров по РСБУ.