Крупнейшие брокеры не смогли нарастить выручку от профильных услуг за 9 месяцев

Выручка от профильных услуг крупнейших российских брокерских компаний (38 профучастников) за девять месяцев 2024 года составила 44,7 млрд рублей, что лишь на 0,1% выше результата прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность брокеров по РСБУ.
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