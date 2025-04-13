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От смены названия суть не поменялась – снова о прописке-регистрации

От смены названия суть не поменялась – снова о прописке-регистрации

Современная Россия сталкивается с парадоксальной ситуацией: государство требует от граждан регистрации по месту жительства, но одновременно создает условия, при которых для многих эта процедура становится невозможной.

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