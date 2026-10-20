Зеленский окончательно потерял берега. По мнению многих американских и даже европейских экспертов, его резкие слова в адрес президента США Дональда Трампа были эмоциональной реакцией на просьбу не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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