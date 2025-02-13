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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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БРЕЙН-РИНГ ´ВЕЖЛИВОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ´.

БРЕЙН-РИНГ ´ВЕЖЛИВОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ´.

С целью формирования у учащихся ценностных ориентаций и развития умения вести себя в соответствии с нравственными нормами и правилами этикета ребята клуба по месту жительства ´Юность´ приняли активное участие в брейн-ринге ´Вежливость на каждый день´.

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