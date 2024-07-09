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РФПИ совместно с компанией Invеst Indiа поддержат выход компаний РФ на рынки Индии

РФПИ совместно с компанией Invеst Indiа поддержат выход компаний РФ на рынки Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India) приняли решение о совместной поддержке перевода компаний из России на рынки Индии, а также привлечения бизнеса в РФ.

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