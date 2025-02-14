В сегменте премиум авторынка РФ новый фаворит — эксперты объяснили смену лидера

Китайский бренд Tank стал лидером премиум-сегмента на рынке России, вытеснив из топ-10 Exeed. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», согласно данным которого в январе 2025 года в РФ реализовано 1672 новых автомобиля Tank и 1658 экземпляров Exeed.