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За рулем

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В сегменте премиум авторынка РФ новый фаворит — эксперты объяснили смену лидера

В сегменте премиум авторынка РФ новый фаворит — эксперты объяснили смену лидера

Китайский бренд Tank стал лидером премиум-сегмента на рынке России, вытеснив из топ-10 Exeed. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», согласно данным которого в январе 2025 года в РФ реализовано 1672 новых автомобиля Tank и 1658 экземпляров Exeed.

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