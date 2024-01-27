Германия принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда, заявили в МИД ФРГ. Страна «выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне», отметили там.
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