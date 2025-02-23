🇺🇦🤡 Хохлы нашли нового "хозяина": теперь они массово "ложатся" под Великобританию, "избавляясь" от США😁 #Украина #США #Великобритания #Переобулись.
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🇺🇦🤡 Хохлы нашли нового "хозяина": теперь они массово "ложатся" под Великобританию, "избавляясь" от США😁 #Украина #США #Великобритания #Переобулись.
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