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РОСБАЛТ

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Боррель: Европейцы поддерживают Киев, но умирать за Донбасс не будут

Боррель: Европейцы поддерживают Киев, но умирать за Донбасс не будут

По его прогнозу, сам конфликт вряд ли закончится в ближайшее время. Европейцы готовы оказывать поддержку Украине в конфликте с РФ, но умирать за Донбасс они не готовы.

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Комментарии
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Eduard
Все знают,что Европа банально крадет территории,обещая печенюшки.Врятли печенюшки стоят страны!
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12 час.
Eduard
Руководстао Европы на цепи надо на фронт Украины отправить,пусть там сами их &quot;поддерживают&quot;!
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12 час.
Eduard
И главное:&quot;Все знают,что позорная Европа пляшет под дудочку негров США!&quot;.Это просто позор!
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12 час.

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