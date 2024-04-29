По его прогнозу, сам конфликт вряд ли закончится в ближайшее время. Европейцы готовы оказывать поддержку Украине в конфликте с РФ, но умирать за Донбасс они не готовы.
Боррель: Европейцы поддерживают Киев, но умирать за Донбасс не будут
Комментарии
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Eduard
Все знают,что Европа банально крадет территории,обещая печенюшки.Врятли печенюшки стоят страны!
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12 час.
Eduard
Руководстао Европы на цепи надо на фронт Украины отправить,пусть там сами их "поддерживают"!
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12 час.
Eduard
И главное:"Все знают,что позорная Европа пляшет под дудочку негров США!".Это просто позор!
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12 час.
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