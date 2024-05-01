NetEase: поведение Путина вызвало резонанс на западе, потерянные в 90-е заводы возвращаются РФ

Пришедшие из Москвы новости вызвали большой резонанс в мировом сообществе. Такими выводами поделились китайские журналисты.
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