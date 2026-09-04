«Санкций я не почувствовал»: финский военкор рассказал о реальной ситуации в Крыму

«Санкций я не почувствовал»: финский военкор рассказал о реальной ситуации в КрымуЗападные санкции, призванные изолировать Крым и лишить его доступа к импортным товарам, на деле оказались куда менее эффективными, чем это принято считать в европейских столицах.