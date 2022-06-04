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Власти Запорожской области передадут Минобороны РФ военные объекты

Власти Запорожской области передадут Минобороны РФ военные объекты

Власти Запорожской области и Министерство обороны РФ обсуждают передачу российским силам военных объектов для защиты мирных жителей, заявил главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, 4 июня сообщает ТАСС.

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