Власти Запорожской области передадут Минобороны РФ военные объекты

Власти Запорожской области и Министерство обороны РФ обсуждают передачу российским силам военных объектов для защиты мирных жителей, заявил главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, 4 июня сообщает ТАСС.
Власти Запорожской области и Министерство обороны РФ обсуждают передачу российским силам военных объектов для защиты мирных жителей, заявил главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, 4 июня сообщает ТАСС.
Свежие комментарии