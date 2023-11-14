Власти Украины введут новую статью расходов по ЖКХ для украинцев

В платёжки гражданам добавят оплату за техническое обслуживание газового оборудования.Украинские СМИ сообщают, что у украинцев в квитанциях за газ появится статья "техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения".
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