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Царьград

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Власти Украины введут новую статью расходов по ЖКХ для украинцев

Власти Украины введут новую статью расходов по ЖКХ для украинцев

В платёжки гражданам добавят оплату за техническое обслуживание газового оборудования.Украинские СМИ сообщают, что у украинцев в квитанциях за газ появится статья "техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения".

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