ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру и аэродромы на Украине

ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии поразили объекты топливной и энергетической инфраструктуры, аэродромы, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
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