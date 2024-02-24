В Париже протестующие фермеры пожелали освистать Макрона на открытии сельхозвыставки

В Париже, несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в выставочный центр Порт-де-Версаль, сотням протестующих фермеров удалось ворваться внутрь павильона сельхозвыставки с намерением освистать президента Эммануэля Макрона, который находился в здании.