В Париже протестующие фермеры пожелали освистать Макрона на открытии сельхозвыставки

В Париже, несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в выставочный центр Порт-де-Версаль, сотням протестующих фермеров удалось ворваться внутрь павильона сельхозвыставки с намерением освистать президента Эммануэля Макрона, который находился в здании.
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