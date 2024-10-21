В Петербурге полиция выявила схему многомиллионного хищения из бюджета

Обвиняемой оказалась 58-летняя женщина Полицейские Петербурга выявили противоправную схему, в результате которой бюджету города был причинен многомиллионный ущерб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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