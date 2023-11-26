Герои нового времени: кто пришел к власти в Нидерландах и Аргентине после выборов

Страна и люди

На парламентских выборах в стране победу одержала «Партия свободы», которую возглавляет Герт Вилдерс, антиисламист, евроскептик, политик, выступающий за выход страны из Европейского Союза и не поддерживающий увеличение военной помощи Киеву.