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Газета.ру

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Во Владивостоке неизвестный выстрелил по машине из мощной пневматики

Во Владивостоке неизвестный выстрелил по машине из мощной пневматики

Во Владивостоке неизвестный выстрелил из пневматического оружия по автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

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