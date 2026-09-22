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Двоеглазова — о травме: заходила на четверной, и, когда оттягивала ногу, оторвался кусочек кости

Двоеглазова — о травме: заходила на четверной, и, когда оттягивала ногу, оторвался кусочек кости

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова подробно рассказала о травме, которую получила в межсезонье. «Получила её на шоу? Да.

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