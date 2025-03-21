Рязанский музыкальный театр встречает 80-летие Победы «Севастопольским вальсом»

«Севастопольский вальс» — это героико-романтическая история, действие которой разворачивается в июне 1942 года, в последние дни обороны Севастополя, а затем переносится в мирное времяВ преддверии юбилея Великой Победы Рязанский музыкальный театр представил оперетту Константина Листова «Севастопольский вальс».